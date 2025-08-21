VantAI и Halda заключили сделку на 1 млрд долларов по разработке лекарств с помощью ИИ

ИИ будет разрабатывать новый класс лекарств от раковых и аутоимунных болезней. Halda Therapeutics и VantAI заключили соглашение на сумму свыше 1 млрд долл.

Американские биотехнологические компании VantAI и Halda Therapeutics заключили соглашение о совместной разработке препаратов с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Об этом говорится в пресс-релизе.

Halda обязалась выплатить новому партнеру свыше 1 млрд долл. Взамен VantAI предоставит доступ к своим инновационным технологиям. Другие детали сделки не раскрываются в сообщении.

Стартапу принадлежат NeoLink — экспериментальная платформа, определяющая точное нахождение белков, их форму и расстояние между ними с помощью масс-спектрометрии, и Neo-1 — нейросеть, предсказывающая взаимодействие белков на основе данных NeoLink в организме и их структуру. Их совместное использование может стать ключом к более быстрому поиску молекул, воздействие на которые станет ключом к лечению различных раковых и аутоиммунных заболеваний.