Структура «Р-Фарма» займется разработкой отечественного комплекса для ядерной медицины

СП создано на основе ООО «Р-Атом» (бывшее ООО «Хаска», Hascca) – группы компаний, которую дистрибьютор НТЦ «Синергия» консолидировал в 2024 году. В начале августа 2025 года доля в 50% компании перешла к «Фабрике радиотерапевтической техники» – структуре «Р-Фарма», которая на мощностях ОЭЗ «Дубна» в Московской области занималась локализацией линейных ускорителей Varian Medical Systems. Вторая половина «Р-Атома» осталась за НТЦ «Синергия».

Как рассказали Vademecum в компании, СП учреждено для создания отечественных производственных радиохимических комплексов RPET. Комплекс объединяет полный технологический цикл производства радиофармацевтических препаратов для радиоизотопной диагностики методом позитронно-эмиссионной томографии и радионуклидной терапии. Они будут включать в себя как российские разработки – модули синтеза и фасовки радиофармпрепаратов RSYNT, защитные радиохимические боксы RHBOX, циклотрон RCYCL в вариациях S, M и L с возможностью наработки от 4 до 12 видов изотопов для ПЭТ/КТ, ОФЭКТ/КТ и РНТ, а также оборудование для контроля качества RLAB, так и локализованные решения: ПЭТ/КТ-сканер (в партнерстве с MinFound Medical Systems). Это следует из документов, с которыми ознакомился Vademecum.

Полный цикл позволит «Р-Атому» комплексно оснащать отделения ядерной медицины и отделения радионуклидной терапии. Помимо самого оборудования, СП будет предоставлять весь комплекс сопутствующих услуг для заказчиков, включая проектирование, строительство, оснащение, ввод в эксплуатацию, обучение сотрудников, валидацию по стандартам GMP и сервисное обслуживание. В ближайшее время будет создан инженерно-технический центр со складом запасных частей и расходных материалов, обеспечивающий оперативное послепродажное обслуживание, а также сопровождение проектов на всех этапах жизненного цикла – от проектирования и строительства до пусконаладки, обучения персонала, квалификации оборудования, валидации процессов и лицензирования объектов.

«Р-Атом» объединяет российскую и международную экспертизу и стремится стать ведущей специализированной многопрофильной компанией, предоставляющей профессиональные услуги – от разработки концепции до ввода объекта в эксплуатацию, опираясь на реальные потребности заказчиков и международные стандарты», отметили в компании. Особое внимание будет уделено соблюдению нормативных требований, включая стандарты надлежащей производственной практики (GMP) в части организации производств радиофармацевтических препаратов, разработки фармацевтической системы качества и стандартных операционных процедур.

Для выхода «Р-Атома» на рынок «Фабрика РТТ» и «НТЦ Синергия» инвестируют до 300 млн рублей равными долями. «Фабрика РТТ» предоставит лицензированные производственные площади, оборудование и технический персонал. «НТЦ Синергия» вносит технологические и инженерные компетенции, необходимые для разработки, конструирования и реализации комплекса RPET.

Как следует из открытых данных, одним из разработчиков оборудования выступает санкт-петербургское «Герат13», ключевая доля (40%) в котором принадлежит Дмитрию Сысоеву, руководителю группы разработки и производства приборов для ядерной медицины и главе группы наработки радионуклидов РНЦРХТ им. А.М. Гранова Минздрава РФ, в кооперации с Конструкторским бюро «Основание» (50% владеет учредитель НТЦ «Синергия» Вениамин Тонкий).

«Р-Фарм» – системообразующая российская компания, производитель и поставщик оригинальных лекарств, а также дистрибьютор и поставщик лабораторного и диагностического медоборудования. Среди активов компании – ООО «Фабрика РТТ», которое в 2019 году локализовало в Дубне Московской области производство трех видов ускорителей американской Varian. Компания поставила более 30 ускорителей Clinac, Unique и Halcyon в российские клиники.

Помимо медоборудования для терапии онкозаболеваний, холдинг поставляет диагностическую медтехнику. Долгое время «Р-Фарм» занимался дистрибуцией тяжелой медтехники Canon Medical System и даже планировал локализацию производства в России. В апреле 2024 года «Р-Фарм» вывел на российский рынок компьютерный томограф QuantumEye 789 (выпускается в версии 256/512 срезов) производства китайской MinFound Medical Systems, а в июне 2024 года вывел на российский рынок радиохирургическую платформу ZAP-X – систему стереотаксической радиохирургии без использования кобальта.

НТЦ «Синергия» – российский дистрибьютор и оператор комплексных решений. Компания последовательно наращивает компетенции на рынке медоборудования. В 2020 году в контур ГК вошел разработчик российской системы планирования и администрирования лучевой терапии «РТ7», в 2024 году – конструкторское бюро «Основание» и оператор комплексных решений по оснащению медоборудованием и сервисному обслуживанию на рынке ядерной медицины Hassca. Ранее НТЦ «Синергия» выступал дистрибьютором оборудования для лучевой терапии, в том числе линейных ускорителей Varian, выпущенных на мощностях «Фабрики РТТ». По данным СПАРК-Интерфакс, выручка ключевого юрлица в 2024 году составила 4,078 млрд рублей, чистая прибыль – 453,2 млн рублей.

Фото: Фабрика РТТ/frtt.ru

vademec