ЦРПТ: проверить маркировку лекарства на кассе можно без интернета

С 1 сентября 2025 года проверка лекарств на кассах станет возможна без интернета: с этого дня аптеки обязаны иметь офлайн-модуль системы маркировки «Честный знак».

«До наступления обязательных требований по офлайн-проверке его [модуля] подключение было добровольным, теперь это законодательная норма. Нововведение гарантирует бесперебойный отпуск лекарств даже при временном отключении интернета», — говорится в пресс-релизе оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

До сих пор аптеки работали в онлайн-режиме, когда касса в момент продажи запрашивала данные по каждому коду маркировки в специально созданной инфраструктуре, напомнили в ЦРПТ. С 1 сентября для лекарств будет обязательным использование обоих режимов одновременно, при этом онлайн остается приоритетным — при наличии устойчивого интернет-соединения. При потере связи офлайн-режим автоматически активируется через локальный модуль.

«Проданные без интернета лекарственные препараты и чеки по ним сохраняются на фискальном накопителе, находящемся внутри кассы, и автоматически отправятся в систему „Честный знак” сразу после восстановления соединения», — подчеркивает оператор.

Система цифровой маркировки «Честный знак» создана для контроля оборота товаров, борьбы с контрафактом и нелегальным производством, обеспечения потребителей качественной и безопасной продукцией, пополнения бюджета за счет вывода из тени нелегального оборота. Обязательная маркировка лекарственных препаратов для медицинского применения стартовала с 1 июля 2020 года.

В июле Госдума одобрила законопроект, позволяющий направлять на благотворительность конфискованные лекарства без маркировки.

