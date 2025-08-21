Viking Therapeutics рискует выбыть из гонки по созданию таблетки для похудения

Акции калифорнийской биотехнологической компании Viking Therapeutics упали на 42% после публикации результатов промежуточных испытаний препарата для снижения веса, пишет Forbes.

Принимаемый перорально раз в сутки препарат позволял терять в среднем 12,2% массы тела за 3 месяца. При этом около 28% участников тестирования выбывали из него в течение 13 недель из-за побочных эффектов, таких как тошнота и рвота. Аналогичный препарат от Eli Lilly прекращали принимать 25% испытуемых на гораздо большем сроке — 72 недели.

По мнению аналитика Mizuho Джареда Хольца, результаты испытаний, возможно, «похоронили надежды компании стать крупным игроком на рынке пероральных препаратов для снижения веса в краткосрочной и среднесрочной перспективе» (цитата по «Интерфаксу»). Также это ставит под вопрос перспективы покупки Viking Therapeutics мировыми лидерами в производстве препаратов для лечения ожирения — Eli Lilly и Novo Nordisk.

Между тем обе компании на днях официально заявили о сроках вывода на рынок таблетированных форм своих препаратов: они появятся в течение года. По оценкам инвесткомпании TD Cowen, к 2030 году доля таблеток на мировом рынке лекарств от ожирения составит около 15%, тогда как объем самого рынка достигнет $150 млрд.

gxpnews