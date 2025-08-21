Bayer выводит на рынок США «испанский» аспирин

Немецкая компания Bayer выводит на рынок США популярный в испаноговорящих странах обезболивающий препарат Aspirina.

Как отмечается в сообщении компании, Bayer намерена развивать взаимодействие с латиноамериканскими жителями Соединенных Штатов, доля которых на сегодня составляет 19% населения страны, а к 2060 году, по прогнозам, достигнет 28%.

В продвижении препарата в Соединенных Штатах компания намерена делать ставку на ностальгию. «Многие американские потребители латиноамериканского происхождения выросли на Bayer Aspirina — на него полагались их родители и бабушки с дедушками. Благодаря глубоким связям узнаваемость аспирина в Мексике составляет 99%, а 67% употребляют его регулярно. Мы предлагаем снова встретиться с продуктом, который олицетворяет надежность и ваше наследие», — заявил глава глобального бренда Aspirin Bayer Мохамед Атеф.

Препарат уже продается в некоторых магазинах Walmart и Walgreens. Упаковка Aspirina двуязычна: информация представлена на испанском и английском, страница Aspirina на сайте Bayer также предлагает перевод на испанский язык.

В начале августа стало известно, что Bayer сократила около 12 тыс. штатных должностей с момента запуска программы реструктуризации. В то же время за II квартал 2025 года фармгигант получил чистый убыток €199 млн против €34 млн годом ранее.

gxpnews