Минздрав рассказал об объемах закупленных льготных онкопрепаратов

За последние четыре года расходы бюджета на льготные противоопухолевые препараты выросли более чем в два раза. Такие данные Минздрав приводит на фоне обращения пациентской организации, попросившей обратить внимание на льготное лекобеспечение онкопациентов.

Расходы бюджета на льготное лекобеспечение онкопациентов в 2025 году составили 69 млрд руб. С 2021 по 2024 годы сумма выросла более чем в два раза, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава.

Ранее общественная организация «Движение против рака» направила письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина с просьбой обратить внимание на острую проблему с получением пациентами противоопухолевых препаратов. Копия документа оказалась в распоряжении «Ведомостей».

Организация привела в письме данные своего опроса, который проводился с 22 ноября по 3 декабря 2024 года среди 502 пациентов офлайн и онлайн по всей России. Согласно результатам, более трети опрошенных онкопациентов (34,5%) сталкивались с трудностями при получении противоопухолевых препаратов. Почти 31% респондентов были вынуждены приобретать лекарства за свой счет.