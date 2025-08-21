Novo Nordisk полностью прекратила найм сотрудников для сокращения расходов

Новый глава Novo Nordisk запретил найм сотрудников во всех регионах присутствия. Производитель семаглутида прибегнул к этой мере после потери первенства на рынке средств для похудения и обвала котировок.

Novo Nordisk перестала нанимать новый персонал для урезания расходов с целью снижения затрат и восстановления утраченных позиций на рынке препаратов для снижения веса. Об этом сообщила представитель фармацевтической компании агентству Bloomberg.

Приостановка трудоустройства затронет все подразделения и регионы, где представлен датский производитель. Как отмечается, исключение будет сделано только для должностей, имеющих особое значение для функционирования организации.

Мазияр Майк Дустдар, в августе возглавивший Novo Nordisk, ранее предупреждал о возможном сокращении рабочих мест. Месяц назад он подчеркнул необходимость в более строгом и взвешенном подходе к распоряжению финансами, заявив о проведении аудита основных статей расходов.

За последние годы штат фармгиганта заметно вырос на фоне успеха семаглутида, применяемого для лечения диабета 2-го типа и ожирения (торговые наименования — «Оземпик» и Wegovy). В прошлом году общее количество сотрудников составило 78 тыс. человек. 20 июля на корпоративном сайте было опубликовано 399 активных вакансий. Большинство из них предлагают работу в Китае и США, а в Дании, где расположена штаб-квартира, — только восемь.

Novo Nordisk долгое время считалась лидером в сегменте средств для похудения. Однако она начала уступать конкурентам, в частности американской Eli Lilly, чей препарат тирзепатид (продается под брендами Mounjaro и Zepbound) показывает более высокую эффективность по сравнению с семаглутидом в прямых сравнительных исследованиях. Положение усулубило появление в продаже более дешевых копий препаратов датской корпорации, которые изготавливают аптеки, из-за чего ведутся многочисленные судебные разбирательства. Как следствие, с августа прошлого года рыночная стоимость концерна обвалилась почти на 62%.

Фото: freepik.com

Владимир Заболотских

pharmvestnik