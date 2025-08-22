Wildberries запустил доставку препаратов из «Еаптеки»

Wildberries начал сотрудничество с «Еаптекой». Покупателям маркетплейса будут доставлять до двери медикаменты из аптечной сети в 47 регионах России. Сделку по продаже «Еаптеки» маркетплейсу обсуждают на рынке с начала года.

Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) подключила к своим моделям продаж «Еаптеку», сообщили в пресс-службе компании. Покупателям маркетплейса стала доступна возможность доставки до двери ряда позиций из ассортимента аптеки в 47 регионах России.

«В наших ближайших планах масштабирование возможности заказа и доставки из «Еаптеки» по всей ее партнерской сети в России», – подчеркнула руководитель направления доставки силами продавца РВБ Елизавета Шлеин.