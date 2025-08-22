Помещения реорганизованной «Новосибирской аптечной сети» выставили на торги

15 помещений «Новосибирской аптечной сети» выставили на торги. Суммарно стоимость всех лотов стартует с 300 млн руб. Торги пройдут в сентябре.

Департамент имущества мэрии Новосибирска выставил на продажу нежилые помещения, в которых ранее располагались аптеки реорганизованного МУП «Новосибирская аптечная сеть». Такие лоты появились на сайте торгов, на это обратило внимание издание Infopro54.

Площадь выставленных на торги помещений — от 93 до 645 кв.м. Начальная стоимость лотов — от 7 млн до 41 млн руб., суммарно за все эти лоты мэрия сможет выручить минимум 151 млн руб. Торги запланированы на сентябрь.