Чистая прибыль «Артген биотех» выросла на 15,6% за первое полугодие

Компания «Артген биотех» подвела финансовые результаты за первое полугодие по РСБУ. Выручка выросла на 15,6% год к году, но чистая прибыль сократилась на 60,6%.

Биотехнологическая компания «Артген биотех» опубликовала результаты деятельности за шесть месяцев 2025 года по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

К началу 2025 года компания закончила процесс выделения бизнесов в отдельные юридические лица и теперь формирует выручку только из дивидендов дочерних компаний. По итогам первого полугодия, выручка по РСБУ достигла 74,34 млн руб., что на 15,6% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года.

Чистая прибыль за шесть месяцев 2025 года уменьшилась на 60,6% год к году и составила 44,65 тыс. руб. В компании это связывают с тем, что в отчетный период не вошли дивиденды от некоторых дочерних компаний. В III квартале предприятие получит дивиденды от компаний «ММЦБ» и «Некстген», которые будут учтены уже в следующей отчетности.

В структуре баланса общая сумма активов уменьшилась на 2,2%. При этом внеоборотные активы выросли на 7,6%, а оборотные сократились на 69% в сравнении с первым полугодием 2024 года. Капитал и резервы уменьшились на 2,9%, а краткосрочные обязательства выросли в 3,7 раза год к году.

Фото: пресс-служба «Артген биотех»

Дина Коблова

