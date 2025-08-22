В США болезнь Альцгеймера будут диагностировать по анализу крови

Компания Labcorp, специализирующаяся на лабораторных услугах, представила первый тест для диагностики болезни Альцгеймера на основе анализа крови, одобренный Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Тест Lumipulse G pTau 217/Beta Amyloid 42 Ratio, разработанный японской Fujirebio Diagnostics, выявляет амилоидные бляшки, связанные с болезнью Альцгеймера. Согласно клиническим исследованиям, точность теста с положительной прогностической ценностью составляет 92%, отрицательной — 97%. Это сопоставимо с результатами существующих методов — анализа спинномозговой жидкости и позитронно-эмиссионной томографии, однако забор крови гораздо доступнее и менее инвазивен.

Тест предназначен для взрослых старше 50 лет, имеющих признаки снижения когнитивных способностей. Он должен применяться только врачами и интерпретироваться в сочетании с другими клиническими данными пациента, подчеркивают в Labcorp.

Запуск теста последовал сразу за выпуском нового клинического руководства Ассоциации Альцгеймера, которое поддерживает использование биомаркеров крови для оценки состояния пациентов с подозрением на болезнь Альцгеймера. В руководстве подчеркиваются растущий клинический консенсус в отношении этих инструментов и важность расширения доступа к ним.

В Кембриджском университете разработана модель ИИ, способная переоценить результаты неудачных клинических исследований: за счет оптимизации испытаний система может ускорить поиск более эффективных лекарств от болезни Альцгеймера.

