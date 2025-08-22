Российские ученые разработали тест для быстрого выявления бруцеллеза

Ученые Российского противочумного института «Микроб» разработали тест для быстрого выявления возбудителя бруцеллеза, говорится в сообщении Роспотребнадзора. Тест обладает высокой точностью и скоростью реакцию 90 минут, что в два раза быстрее существующих.

Бруцеллез — опасное инфекционно-аллергическое заболевание, вызванное бактериями Brucella. Основными носителями инфекции являются домашние животные, особенно мелкий и крупный рогатый скот. «Из-за слабо выраженных симптомов, схожих с признаками многих других заболеваний, своевременная диагностика затрудняется, что часто приводит к позднему выявлению болезни, поэтому быстрая идентификация возбудителя в образцах от человека является критически важной», — отмечается в сообщении.

Тест разработан в рамках федерального проекта «Санитарный щит страны — безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)». Мощности института «Микроб» позволяют выпускать до 5 тыс. тестов в год, что обеспечит необходимый уровень контроля за бруцеллезом в стране, заявляют в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее в этом месяце в России представили тест сразу на пять опасных инфекционных заболеваний: чуму, холеру, сибирскую язву, бруцеллез и туляремию.

gxpnews