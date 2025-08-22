В России начинаются испытания мощного обезболивающего без эффекта привыкания

В России начинаются испытания мощного обезболивающего средства, блокирующего боль наравне с опиоидными препаратами, но без эффекта привыкания. Действующее вещество получено на основе пептида, обнаруженного во время исследования морской анемоны. Инновационную молекулу препарата разработали ученые Тихоокеанского института биоорганической химии им. Елякова и Дальневосточного федерального университета, говорится в пресс-релизе Сеченовского университета.

«Сейчас мы разрабатываем нормативную документацию на активную фармакологическую субстанцию и готовую лекарственную форму для получения разрешения на проведение клинических испытаний», — рассказала заведующая лабораторией молекулярной фармакологии и биомедицины института Елена Лейченко.

Новый анальгетик относится к модуляторам ванилоидных рецепторов TRPV1, отвечающих за разные типы боли, например, после хирургического вмешательства и при лечении онокзаболнваний. При этом препарат обладает противовоспалительным и гипотермическим эффектами, то есть действует комплексно, и не вызывает привыкания, как большинство опиоидных обезболивающих.

Первый этап доклинических исследований доказал эффективность, токсикологическую и фармакологическую безопасность нового препарата, отмечают разработчики.

Для дальнейшей работы над препаратом создан консорциум, в который, в частности, вошел Первый МГМУ имени И.М. Сеченова. Специалисты университета помогут усовершенствовать технологию разработки анальгетика, а также примут участие в доклинических и клинических исследованиях. Опытно-промышленное производство препарата будет организовано в центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирской области.

gxpnews