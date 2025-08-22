Россияне с начала года купили в розницу лекарств на 1,05 трлн рублей

Розничные продажи лекарственных препаратов в России в январе — июле 2025 года выросли на 16,4% в годовом отношении, составив 1,05 трлн рублей, следует из отчета аналитической компании RNC Pharma. Большую часть продаж, 60,5%, обеспечили рецептурные препараты.

Тройку корпораций-производителей по объему розничных продаж лекарственных препаратов в отчетном периоде составили «Байер Хелскэр» (3,44%), «Нижфарм» (3,3%) и «Сервье», включая «Эгис» (3,29%).

Средний чек в российских аптеках за год вырос на 10,8%, до 764 рублей. При этом по объему продаж лидируют противоревматические нестероидные препараты, максимальную динамику обеспечивают GLP-1-агонисты. Доля парафармацевтики в аптечной выручке в январе — июле снизилась до 19,7% в рублях (годом ранее — 22,7%).

Максимальная динамика розничного рынка зафиксирована в Центральном (+15,6%, до 336,1 млрд рублей), Северо-Кавказском (+15,2%, до 37,1 млрд рублей) и Северо-Западном (+14,7%, до 110,8 млрд рублей) федеральных округах.

Количество аптек в России за год выросло на 4,55%, достигнув, по данным на 1 июля, 83,05 тыс.

Россияне стали покупать больше БАДов для мужской фертильности. В I–II кварталах 2025 года продажи таких биодобавок превысили 957,6 млн рублей, «прибавив» 16,7% к показателю аналогичного периода 2024-го.

