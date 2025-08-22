«Инфарма» обратилась в Госдуму по поводу производственных аптек

Ассоциация фармацевтических компаний «Фармацевтические инновации» («Инфарма») направила в Госдуму обращение, связанное с инициативой о расширении деятельности производственных аптек.

«Аптечное изготовление не может заменить зарегистрированные препараты: они не проходят клинических исследований, не оцениваются по критериям „качество — польза — риск”, что создает дополнительные риски для пациентов, включая тех, кто страдает орфанными заболеваниями», — говорится в сообщении в телеграм-канале ассоциации.

В «Инфарме» заявили, что выступают против «разового» синтеза субстанций в аптеках, позволяющего обходить патентные права, а также легализации упрощенного производства копий без клинических исследований и госрегистрации.

При этом ассоциация поддерживает возрождение производственных аптек для решения точечных задач — при условии сохранения ограничений для аптечного изготовления и законодательного закрепления понятия «разовости».

В июле 2025 года запрос о производстве лекарств в аптеках в Верховный суд направил депутат Госдумы Айрат Фаррахов. Он просил дать разъяснения о нарушении патентных прав при аптечном изготовлении лекарств в связи с необходимостью сформировать судебную практику.

gxpnews