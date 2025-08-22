Росздравнадзор ввел в оборот более 35 млн доз вакцин против гриппа

Росздравнадзор выдал разрешения на ввод в гражданский оборот более 35 млн доз противогриппозных вакцин, говорится в телеграм-канале ведомства. Препараты уже поставляются в регионы и вскоре будут доступны для вакцинации.

«Каждая серия отечественных вакцин „Совигрипп”, „Ультрикс” и „Флю-М” для профилактики гриппа прошла контроль в государственных лабораториях Росздравнадзора. Они созданы с использованием обновленного штаммового состава, прогнозируемого на основе данных глобального эпиднадзора», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что холдинг «Нацимбио» (входит в госкорпорацию «Ростех») в рамках Национального календаря профилактических прививок до конца ноября поставит в регионы 70,6 млн доз препаратов против гриппа «Совигрипп», «Ультрикс Квадри» и «Флю-М». По данным Роспотребнадзора, заболеваемость гриппом в России в 2024 году снизилась на 27,1%. В «Ростехе» подчеркнули, что страна полностью обеспечена отечественными вакцинами благодаря запуску производства полного цикла в 2017 году.

В США фармкомпания AstraZeneca запустила доставку вакцины-спрея от гриппа FluMist для самостоятельного применения. Отмечается, что это первый подобный препарат, для использования которого не нужно обращаться к врачу.

gxpnews