Минздрав: расходы на льготное лечение онкозаболеваний достигли 69 млрд рублей

Расходы российского бюджета на льготное лекарственное обеспечение онкологических пациентов в 2025 году достигли 69 млрд рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав РФ.

«Отпущено лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний в 2021 году на сумму 47,8 млрд рублей, в 2024 году — 100,5 млрд рублей. Таким образом, за 4 года расходы бюджета на льготное лекарственное обеспечение пациентов с онкозаболеваниями выросли более чем в два раза. В 2025 году общий объем отпуска онкопрепаратов по льготе составил уже 69 млрд рублей», — рассказали в Минздраве.

По данным ведомства, за 5 лет в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) включено 18 препаратов для онкобольных (восемь — в 2021 году, четыре — в 2022-м, шесть — в 2024-м), что составляет 34% от всех пополнений ЖНВЛП за указанный период. В этом году к включению в перечень рекомендовано еще пять препаратов.

Заместитель директора по реализации федеральных проектов НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава Тигран Геворкян подчеркнул, что в России сохраняется один из высоких уровней обеспеченности противоопухолевыми препаратами. Все лекарства, входящие в перечень жизненно необходимых, и схемы лекарственного лечения, включающие их, доступны россиянам в рамках госгарантий, то есть бесплатно по ОМС на всей территории РФ.

Заявление Минздрава последовало за опубликованным накануне «Ведомостями» материалом об обращении общественной организации «Движение против рака» к премьер-министру Михаилу Мишустину. Общественники просили обратить внимание на острую проблему с обеспечением противоопухолевыми препаратами. По данным организации, с трудностями при получении терапии сталкиваются более трети российских онкопациентов.

