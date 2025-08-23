Эксперты оценили выход Яндекса на розничный фармрынок

Масштабный выход сразу двух крупнейших игроков онлайн-коммерции на фармрынок может существенно его изменить. О планах по развитию сервисов доставки и бронирования лекарств одновременно заявили Яндекс и Wildberries. Возможности компаний могут повлиять на долю не только аптечного e-com, но и традиционной розницы, уверены эксперты.

Маркетплейсы вышли на российский розничный рынок

Яндекс объявил о запуске сервиса доставки и самовывоза товаров из аптек — Яндекс.Аптеки. Он позволяет сравнить цены на товары в разных аптеках, выбрать подходящие предложения и получить товар доставкой или самовывозом, сообщили в пресс-службе компании. Сервис работает более чем в 200 городах России. Заказ доступен на сайте или через приложение Яндекс Go.

Еще в 2020 году Яндекс анонсировал запуск нового сервиса «Аптеки». А по адресу apteki.yandex.ru работал агрегатор под названием «Все аптеки». Заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности на товарный знак «Я.Аптеки» Яндекс подал 30 мая 2025 года, ранее писал «ФВ».

В то же время Wildberries объявила о начале сотрудничества с «Еаптекой». Покупателям маркетплейса доставят до двери медикаменты из аптечной сети в 47 регионах России. «В наших ближайших планах масштабирование возможности заказа и доставки из «Еаптеки» по всей ее партнерской сети в России», — подчеркнула руководитель направления доставки силами продавца РВБ Елизавета Шлеин.

Этому предшествовали переговоры о возможной продаже «Еаптеки» маркетплейсу, писал «ФВ».

Что это значит для фармрынка

Два ключевых игрока онлайн-коммерции в России объявили о выходе на фармрынок в масштабах всей страны. «Компании с колоссальными финансовыми, логистическими и лоббистскими возможностями начинают конкурировать за потребителя лекарств нашей страны, облегчая ему возможность выбора и условия получения товаров аптечного ассортимента», — говорит директор Института развития общественного здравоохранения, председатель правления ГК «Бионика» Юрий Крестинский.

Эта объявленная конкуренция затронет весь рынок: когда выходят игроки такого масштаба, они получат потребителя не столько за счет прироста рынка, сколько за счет снижения продаж других игроков, полагает эксперт.

Wildberries опирается на конкретного игрока — «Еаптеку».

Вопросом времени становится то, какая розничная сеть станет опорной для Яндекса, и, возможно, частью одноименной группы компаний, полагает Крестинский.

«Участие маркетплейсов в онлайн-продаже лекарств было минимальным и ограниченным. Сейчас они выходят на этот рынок так, как в свое время вышли на другие непродовольственные рынки: когда их масштабы деятельности развились до определенного объема, в стране стали тысячами закрываться торговые точки», — говорит он.

Он считает, что предыдущие проекты Яндекса, Ozon в фармотрасли были разминкой. «Сейчас мы видим системный выход в борьбе за потребителя и его переход на платформы маркетплейсов. Кроме того, маркетплейсы могут самостоятельно выйти на фармрынок, открыв аптеки «дверь в дверь» со своими пунктами выдачи заказов на территориях, где необходимо дотянуться до потребителей», — отмечает Крестинский.

Если заявленные характеристики сервиса будут реализованы, то Яндекс станет заметным игроком на розничном фармацевтическом рынке в среднесрочной перспективе (2—4 года), уверен директор «Озон Хелскеа Рус» (группа «Озон Фармацевтика») Андрей Горшков.

«Равных Яндексу в масштабе коммуникаций с потребителями практически нет, и это серьезный ресурс. Отработанные технологии логистики «последнего километра» — конкурентное преимущество по сравнению с аптечными сетями, развивающими собственную доставку. Потребители наращивают доверие к доставке в принципе и к доставке лекарственных препаратов в частности», — считает он.

Не меньшие перспективы имеет и Wildberries, заявившая о сотрудничестве с «Еаптекой», полагает гендиректор Retailing consult Игорь Головко. «Это шаг к формированию нового игрока федерального масштаба на стыке фармы и e-com. Для рынка это означает рост конкуренции и новые стандарты удобства для покупателей. С учетом рыночной силы WB в перспективе 1—3 лет возможна смена лидера на фармацевтическом рынке e-com, — говорит он. — А с учетом мегатренда ухода потребления в онлайн появление такого сильного игрока должны ощутить на себе и классические аптечные сети».

Видят ли риски участники фармрынка

Пока ни крупнейшие участники аптечного e-com, ни офлайн-аптеки не видят угрозы в планах Яндекса.

Сервис не изменит принципиально расклад сил на розничном рынке, считает директор по развитию НПК «Катрен» Анатолий Тенцер. «Это не первая попытка компании выйти в фармрозницу, — говорит он. — От того, что теперь этот проект назван Яндекс.Аптеки, не изменится ничего». Тенцер прогнозирует, что маркетплейс не сможет усилить позиции в рознице и значительно увеличить объем реализации аптечного ассортимента.

«Доставке не принципиально, что возить, почему бы и не таблетки», — отметил эксперт.

Пока этот проект выглядит как дополнительная возможность для аптек. «Востребованность историй с доставками очевидна сейчас в России. При этом полноценную доставку ранее могли позволить себе только крупные сети, а теперь — при подключении к этому агрегатору — это становится возможным и для мелких игроков», — говорит директор сети «Фарма» Александр Миронов.

Доставка и бронирование сервисом Яндекса более четырех лет работает в Москве, напомнил директор сети «Диалог» Тамерлан Салиев.

«С точки зрения возможностей собственной логистики и пониманием, что противопоставить качеству сервиса Яндекса по доставке мы мало что можем, мы первыми интегрировались с компанией в рамках пилотного проекта и довольны результатами», — отметил он.

Как влияют сервисы по доставке на экономику сетей

E-com — собственный и через сторонних агрегаторов — в товарообороте «Диалога» занимает около 14%. Сеть развивает сотрудничество с сервисами по доставке для удобства покупателей, соблюдая баланс по доходности, отметил Салиев.

В регионах у многих участников рынка есть противоположный опыт. «Мы проводили эксперимент в одной из точек, которую планировали закрыть из-за низкой рентабельности. Подключили абсолютно все сервисы e-com — и оборот действительно взлетел, 70% из него были интернет-заказы, но аптека осталась убыточной», — рассказывает председатель правления Ассоциации аптек Калининградской области, директор сети «Линия жизни» Дмитрий Яговдик.

Он уверен, что Яндекс «отъест» часть прибыли у аптек.

Непонятно, каким образом будет формироваться экономика доставки, отмечает Горшков. «Полагаю, что потребитель не согласится взять на себя все издержки на доставку. Значит, стоимость доставки так или иначе будет компенсироваться из маржи аптеки. На начальном этапе, вероятно, Яндекс будет субсидировать эти издержки, но потом? Можно предположить, что вознаграждение аптеки не будет превышать размер вознаграждения при отпуске заказов от интернет-аптек (например, Аптека.ру и пр.)», — рассуждает он.

Решение Яндекса, если оно будет реализовано, приведет к значительному влиянию на розничную фарму, резюмирует Горшков. «Вкупе с уже действующими инструментами альтернативных покупок лекарственных препаратов давление на прибыль розницы увеличится. Значит, требования к качеству управления аптеками возрастает и не все справятся с этими вызовами», — объясняет он.

Ольга Коберник

