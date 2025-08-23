Экс-главу хабаровского Минздрава арестовали по делу о растрате

Рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения проходило 21 августа. Постановление суда пока не опубликовано. Информации о сроке заключения под стражу на данный момент нет.

Согласно информации ТАСС, арест Юрия Бойченко может быть связан с расследованием уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова – его задержали в июле 2024 года. Тогда правоохранители сообщили о возбуждении дела в отношении нескольких должностных лиц Минздрава Хабаровского края и других фигурантов по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Имена предполагаемых фигурантов не раскрывали.

Позднее в одно производство объединили еще шесть уголовных дел, среди них – возбужденное 15 августа 2023 года дело по предполагаемому факту дачи и получения взятки через посредника в особо крупном размере – по ч. 6 ст. 290 (получение взятки), ч. 5 ст. 291 (дача взятки), ч. 4 ст. 291 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Следственные действия по делу о получении взяток в отношении Никонова были завершены в декабре 2024 года. Ему вменили получение 82 млн рублей от представителя неназванной группы компаний. Правоохранители утверждают, что Никонов якобы получил деньги совместно с должностными лицами Дальневосточного центра лекарственного обеспечения и координации деятельности медицинских организаций, имена которых не раскрываются. С момента задержания по решению суда Евгений Никонов находится в СИЗО, меру пресечения неоднократно продлевали. Экс-чиновник вину не признает.

Юрий Бойченко возглавлял Минздрав Хабаровского края с декабря 2020 года. В конце января 2024 года СМИ сообщили о его отставке, в Минздраве увольнение чиновника подтвердили, уточнив, что он покинул пост по семейным обстоятельствам.

В апреле 2025 года Юрия Бойченко привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ (нарушение порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов). Тогда Хабаровская транспортная прокуратура установила, что Хабаровский территориальный центр медицины катастроф в 2023-2024 годах для оказания скорой специализированной медпомощи заключил контракты с местными авиакомпаниями и Хабаровским авиационно-спасательными центром МЧС России.

Представители надзорного органа сообщили, что в результате для выполнения работ использовались авиационные суда с несоответствующим годом выпуска и без медоборудования, а Минздрав региона принял и оплатил работы на общую сумму более 21 млн рублей и не обеспечил контроль за расходованием средств и проведением проверок. Тогда Бойченко оштрафовали (размер штрафа не раскрывается).