Российская «дочка» Swixx BioPharma по представлению ФАС смягчила требования к партнерам

Фармацевтическая компания «Свикс Хэлскеа», дочернее предприятие швейцарской Swixx BioPharma, исполнила предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС), изменив коммерческую политику и убрав необоснованные требования к потенциальному деловому партнеру. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

Как рассказали в надзорном ведомстве, «Свикс Хэлскеа» занимает доминирующее положение на рынке реализации лекарственных препаратов «Ервой», «Оренсия», «Опдиво» и «Эмплисити». «Фармкомпания отказалась заключить договор поставки этих препаратов с ООО „Фарм-Трэйд”, ссылаясь на экономически и технологически необоснованные требования к выручке потенциального делового партнера и его опыту участия в госзакупках», — рассказали в ФАС, уточнив, что данные требования содержались в коммерческой политике «Свикс Хэлскеа».

Служба нашла в этом признаки нарушения антимонопольного законодательства и потребовала от фармкомпании их устранить.

«Свикс Хэлскеа» исполнила предупреждение: исключила указанные пункты из коммерческой политики, после чего пересмотрела решение по заявке ООО «Фарм-Трэйд».

Ранее аналогичные предупреждения ФАС исполнили фармкомпании «Амджен» и «Анджелини Фарма Рус». По мнению антимонопольной службы, это позволит увеличить количество дистрибьюторов, которые «будут конкурировать между собой, предлагая госзаказчикам, аптекам и, соответственно, гражданам лекарства по более низким ценам».

gxpnews