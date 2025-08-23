Серена Уильямс худеет: впервые препараты от ожирения рекламируют спортсмены

Теннисистка Серена Уильямс стала лицом рекламной кампании телемедицинской компании Ro, продвигающей препараты для похудения, в том числе «Вегови» производства датской Novo Nordisk и «Зепбаунд» американской Eli Lilly, пишет Bloomberg. 43-летняя спортсменка сообщила, что благодаря этим препаратам потеряла больше 15 кг.

В интервью изданию Рeople Уильямс рассказала, что ее борьба с лишним весом началась после рождения в 2017 году дочери Алексис Олимпии. «Мне так и не удалось достичь нужного веса, что бы я ни делала, сколько бы ни тренировалась, — объясняет 23-кратная победительница турниров Большого шлема. — Никогда в жизни я не оказывалась в ситуации, когда так усердно работала, питалась настолько здорово и не могла достичь нужного веса».

Похожая ситуация возникла после рождения второй дочери, Адиры Ривер, в августе 2023 года. Тогда Серена решила начать принимать GLP-1 — агонист рецепторов глюкагоноподобного пептида-1, которые воздействуют на головной мозг, вызывая чувство сытости. За препаратом она обратилась в Ro. Как отмечает Bloomberg, компания, оценивающаяся в $7 млрд, предлагает препараты для похудения и виртуальные консультации по ежемесячной подписке. Муж 23-кратной победительницы турниров Большого шлема Алексис Оганян — инвестор RO и входит в совет директоров компании.

Серена начала терапию в 2024-м и с тех пор потеряла больше 15 кг.

Препараты для снижения веса продолжают менять правила игры в самых разных сферах, включая спорт. Последние исследования показывают: средства для похудения могут положительно влиять на качество мышечной массы. Всемирное антидопинговое агентство пока не запрещает использование таких препаратов спортсменами, что может кардинально изменить правила игры в профессиональном спорте. Подробнее об этом рассказали здесь.

gxpnews