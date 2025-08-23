FDA одобрило первый РНК-препарат против наследственного ангионевротического отека Серена Уильямс худеет: впервые препараты от ожирения рекламируют спортсмены » Препарат AbbVie превзошел конкурентов в лечении облысения на III фазе исследований «Ранвэк» почти полностью вылечил облысение у половины участников III фазы клинических испытаний. Флагманский препарат AbbVie может получить десятое показание. AbbVie сообщила об успешном завершении III фазы второго клинического испытания препарата «Ранвэк» (упадацитиниб) при тяжелых формах алопеции ареата — облысения отдельных участков тела. Об этом говорится в пресс-релизе американского производителя. В исследовании UP-AA у 55% из выборки в почти 1400 человек отросли заново как минимум 80% выпавших волос благодаря ежедневному приему 30 мг лекарства на протяжении полугода. При использовании меньшей дозировки в 15 мг были более скромные результаты — такого же эффекта добились 45% участников. Среди получавших плацебо значительное улучшение отмечено лишь в 1,5% случаев. Указывается, что применение 30 мг «Ранвэка» восстановило волосяной покров более чем на 90% у 45% испытуемых, а 15 мг — у 35%. Также медикамент значительно улучшил рост бровей и ресниц. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) зарегистрировало препарат уже по девяти показаниям: ревматоидный артрит — одобрение в 2019 году;

псориатический артрит — 2020 год;

атопический дерматит — 2022 год;

язвенный колит — 2022 год;

анкилозирующий спондилит — 2022 год;

болезнь Крона (первое пероральное средство от этой патологии) — 2023 год;

аксиальный спондилоартрит — 2023 год;

юношеский артрит — 2024 год;

гигантоклеточный артериит — 2025 год. «Ранвэк» блокирует JAK1 (янус-киназа-1) — фермент, который передает сигналы внутри клеток, запускающие воспалительные реакции. При алопеции ареата иммунная система ошибочно атакует волосяные фолликулы, что приводит к их воспалению и последующему выпадению волос. Болезнь может проявляться в виде локальных очагов облысения или полной потери волос на голове и теле. По разным оценкам, ей страдают 2% населения мира — заболеваемость выросла на 49% с 1990 года. AbbVie сообщила, что планирует подать заявку на регистрацию десятого показания своего флагмана, но не раскрыла сроки. Американский регулятор уже одобрил три JAK-ингибитора против алопеции: Olumiant (baricitinib) от Eli Lilly в 2022 году,

Litfulo (ritlecitinib) от Pfizer в 2023-м,

Leqselvi (deuruxolitinib) от Sun Pharma в 2024-м. Их эффективность значительно ниже, чем у «Ранвэка», — количество пациентов, которым удалось вернуть более 80% волос, варьировалось от 23 до 33% в исследованиях.

Фото: freepik.com

pharmvestnik Владимир Заболотских