Минздрав зарегистрировал первый аналог препарата от множественной миеломы

Первый биоаналог даратумумаба от компании Biocad зарегистрирован в России. Оригинальный препарат для терапии множественной миеломы под торговым наименованием «Дарзалекс» производит Janssen.

Минздрав зарегистрировал препарат «Даратумиа», разработанный компанией Biocad. Это первый отечественный биоаналог даратумумаба — препарата, применяемого в терапии множественной миеломы, сообщили в пресс-службе производителя.

Оригинальный даратумумаб под торговым наименованием «Дарзалекс» производит Janssen (Johnson & Johnson). Он зарегистрирован в ГРЛС в виде раствора для подкожного введения и концентрата для приготовления раствора для инфузий. Препарат «Даратумиа» разработан и производится в России по полному технологическому циклу, включая синтез активной фармацевтической субстанции.

Даратумумаб относится к классу моноклональных антител — таргетных молекул, способных прицельно распознавать и атаковать опухолевые клетки. Его мишень — белок CD38, экспрессируемый на поверхности клеток множественной миеломы. Связываясь с этим белком, препарат запускает цепь иммунных реакций, приводящих к разрушению злокачественных клеток. Даратумумаб применяется как в составе комбинированной терапии, так и в качестве монотерапии, повышая эффективность лечения и снижая общую токсическую нагрузку на пациента.

Эффективность, биологическая взаимозаменяемость и сопоставимость с оригинальным препаратом подтверждены результатами доклинических исследований и многоцентровых сравнительных исследований I и III фазы.