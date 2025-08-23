СМИ сообщили о подготовке «Химмеда» к выходу на IPO

«Химмед» намерен провести IPO на Санкт-Петербургской бирже, сообщает РБК. Для этого компания привлекла целевой кредит от Московского венчурного фонда. Размер займа и точные сроки сделки не указываются.

Представитель «Химмед» прямо не подтвердил информацию, но сообщил, что компания в среднесрочной перспективе рассматривает разные варианты привлечения инвестиций. В пресс-службе «СПБ Биржи» заявили, что площадка не комментирует планы отдельных компаний по проведению IPO.

Как сообщил журналистам один из источников, Московский венчурный фонд (МВФ), принадлежащий правительству города, предоставил «Химмеду» целевой кредит на размещение. Эти данные подтвердила генеральный директор фонда Юлия Поволоцкая.

«Поддержка выхода многообещающих технологических компаний на публичный рынок — одна из ключевых задач МВФ», — поделилась она.

Согласно условиям одной из своих программ, фонд может предоставить льготный заем на сумму до 100 млн руб. компаниям, которые планируют размещение на публичном рынке в ближайшие два года. Точный размер займа конкретно «Химмеду» в фонде не раскрыли.

«Химмед» основали в 1991 году как Торговый дом на базе НИИ Химических реактивов и особо чистых веществ — ИРЕА. Компания занимается производством и поставками химических реактивов и лабораторного оборудования предприятиям, исследовательским институтам, медицинским организациям, а также учреждениям Росздравнадзора и Роспотребнадзора.

Согласно результатам компании по МСФО за 2022—2024 годы, выручка «Химмеда» в прошлом году составила 6,34 млрд руб. Она выросла на 0,21% по сравнению с 2023 годом и стала на 24% больше, чем в 2022 году. EBITDA за 2024 год упала на 29% (до 836 млн руб.) по сравнению с 2023 годом, но выросла на 23% по сравнению с 2022 годом.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

pharmvestnik