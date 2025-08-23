J&J совместно с Fujifilm построит завод в США за 2 млрд долларов

J&J инвестирует еще 2 млрд долл. в расширение производственных мощностей в США. Компания подписала сделку с японской Fujifilm о строительстве нового завода площадью почти 15 тыс. кв. м из-за угроз администрации Трампа ввести пошлины на импорт фармпродукции.
Johnson & Johnson (J&J) инвестирует 2 млрд долл. в строительство завода площадью почти 15 тыс. кв. м на фоне планов администрации президента США Дональда Трампа обложить пошлинами импорт медикаментов. Об этом говорится в пресс-релизе фармкомпании.
Новое предприятие разместится на территории производственного комплекса японской Fujifilm Diosynth в штате Северная Каролина. J&J подписала с ней соглашение о сотрудничестве на десять лет. В результате будет создано около 120 новых рабочих мест, указывается в сообщении. Основная задача — обеспечить в США выпуск большинства лекарств фармгиганта, пользующихся спросом у американцев.
Fujifilm потратила 3,2 млрд долл на создание этого промышленного центра. Здесь изготавливаются активные ингредиенты методом культивирования клеток. В апреле объект начала использовать на контрактной основе Regeneron, тоже заключившая десятилетнюю сделку с японской компанией на 3 млрд долл.
Наращивание производственных мощностей происходит на фоне заявлений президента США о пошаговом увеличении таможенных сборов на фармацевтическую продукцию, поступающую в страну из-за рубежа. Сначала ставки могут быть относительно невысокими, однако в перспективе могут вырасти до 250%.
Американский лидер впервые анонсировал эти меры в марте, после чего J&J объявила о вложении 55 млрд долл. в американскую экономику. Аналогичное решение приняли:
-
AstraZeneca — 50 млрд долл.;
-
Roche — 50 млрд долл.;
-
Bristol-Myers Squibb — 40 млрд долл.;
-
Eli Lilly — 27 млрд долл.;
-
Novartis — 23 млрд долл.;
-
MSD — 21 млрд долл.;
-
Sanofi — 20 млрд долл.;
-
Biogen — 2 млрд долл.;
-
Amgen — 1 млрд долл.;
-
Hikma Pharmaceuticals — 1 млрд долл.;
-
BeiGene — 800 млн долл.
Pfizer, Bayer, Novo Nordisk и GSK не раскрыли суммы инвестиций.
Генеральный директор концерна J&J Хоакин Дуато выступает против использования тарифов как метода стимулирования отечественного производства. По его мнению, для таких целей более эффективно использовать налоговые инструменты, а торговые ограничения могут привести к дефициту препаратов на рынке.
Фото: jnj.com
Владимир Заболотских
pharmvestnik