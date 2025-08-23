J&J совместно с Fujifilm построит завод в США за 2 млрд долларов

J&J инвестирует еще 2 млрд долл. в расширение производственных мощностей в США. Компания подписала сделку с японской Fujifilm о строительстве нового завода площадью почти 15 тыс. кв. м из-за угроз администрации Трампа ввести пошлины на импорт фармпродукции.

Johnson & Johnson (J&J) инвестирует 2 млрд долл. в строительство завода площадью почти 15 тыс. кв. м на фоне планов администрации президента США Дональда Трампа обложить пошлинами импорт медикаментов. Об этом говорится в пресс-релизе фармкомпании.

Новое предприятие разместится на территории производственного комплекса японской Fujifilm Diosynth в штате Северная Каролина. J&J подписала с ней соглашение о сотрудничестве на десять лет. В результате будет создано около 120 новых рабочих мест, указывается в сообщении. Основная задача — обеспечить в США выпуск большинства лекарств фармгиганта, пользующихся спросом у американцев.

Fujifilm потратила 3,2 млрд долл на создание этого промышленного центра. Здесь изготавливаются активные ингредиенты методом культивирования клеток. В апреле объект начала использовать на контрактной основе Regeneron, тоже заключившая десятилетнюю сделку с японской компанией на 3 млрд долл.