«ЭКОлаб» за 500 млн рублей расширила производство препаратов в Московской области

По словам Зиновьевой, предприятие открыло шестой цех, где будут выпускаться лекарственные препараты и медицинская продукция. В результате расширения создано более 50 рабочих мест.

В январе 2025 года Главное управление государственного строительного надзора Московской области сообщало о 90-процентной готовности нового корпуса «ЭКОлаб». Тогда объем инвестиций оценивался в 297 млн рублей. Объект площадью 4,5 тысячи кв. м планировали запустить в первом квартале 2025 года. В нем предполагалось производить до 405 млн единиц упакованной продукции ежегодно.

«ЭКОлаб» производит диагностические препараты, иммуноферментные тест-системы и другие наборы для исследований in vitro, а также препараты для иммунологических и биохимических исследований. Диагностические наборы поставляются в различные клинико-диагностические лаборатории России, медизделия – в Республику Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Молдову, Армению и Азербайджан.

Сейчас компания выпускает свыше 400 наименований продукции. Расширение мощностей позволит в два раза увеличить объем выпуска лекарств, в том числе в формах гелей и капсул. В дальнейшем планируется расширение линейки препаратов, включая те, что входят в перечень ЖНВЛП.

По данным СПАРК-Интерфакс, АО «Эколаб» зарегистрировано в 2003 году в Московской области. Владельцами являются неназванные граждане России. Выручка компании за 2024 год составила 1,4 млрд рублей, чистая прибыль – 188,7 млн рублей.