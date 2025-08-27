FDA временно запретило использование вакцины от чикунгуньи компании Valneva

У первой вакцины против чикунгуньи приостановили действие РУ в США. У препарата от Valneva выявили побочные эффекты, тяжелые осложнения возникли у 38 человек, 21 из которых был госпитализирован, а трое скончались. Регулятор заключил, что риски от применения препарата превышают пользу.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) приостановило действие регистрационного удостоверения на вакцину от чикунгуньи Ixchiq, выданного французской фармацевтической компании Valneva. Об этом говорится в пресс-релизе госоргана.

Решение обязывает производителя незамедлительно прекратить отгрузки и реализацию препарата в США. Поводом стали четыре новых случая серьезных побочных эффектов после применения препарата. Три из них пришлись на людей в возрасте от 70 до 82 лет, четвертый — на 55-летнего пациента. У последнего отмечены симптомы, характерные для менингита и энцефалита (воспаления головного мозга).

Тяжелые нежелательные реакции возникли в общей сложности у 38 вакцинированных: 21 был госпитализирован, трое скончались (один летальный исход «с высокой долей вероятности» произошел из-за прививки). У большинства было как минимум одно сопутствующее заболевание.

Регулятор пришел к выводу, что преимущества от Ixchiq не перевешивают риски. Подчеркивается, что привитые испытали те же симптомы, что и заразившиеся чикунгуньей естественным путем. Причем у пяти человек, которые столкнулись с серьезными побочными эффектами от Ixchiq, ПЦР-тест показал положительный результат на вакцинный штамм вируса. Это подтверждает, что инфекцию могло спровоцировать введение препарата.