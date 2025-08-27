Аптеки не будут штрафовать за несообщение о дешевых аналогах препаратов

Эксперты опровергли сообщения СМИ о введении новых штрафов для аптек за неинформирование о дешевых аналогах лекарств. Такая норма содержалась и в прежнем приказе о правилах НАП. Однако проверка грозит аптеке только в ходе контрольной закупки после жалобы потребителя.

Ряд СМИ распространили информацию о том, что фармацевтам с 1 сентября будет грозить административный штраф от 100 тыс. до 200 тыс. руб. в случае, если они не будут сообщать покупателям в аптеках о более дешевых аналогах лекарств. В частности, ТАСС ссылается на слова доцента кафедры медицинского права Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) Алексея Кубышкина.

«В соответствии с п.15 Правил надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденных приказом Минздрава России от 29.04.2025 № 259н, которые вступают в силу с 01.09.2025, работники аптеки или иного субъекта розничной торговли лекарственными препаратами в зависимости от возложенных на них обязанностей осуществляют предоставление покупателям в том числе информации о наличии лекарственных препаратов, имеющих более низкую цену», — рассказал юрист.

В регуляторике по этому вопросу ничего не изменилось, прокомментировала это заявление исполнительный директор Национальной фармпалаты Елена Неволина. Информирование о дешевых аналогах препаратов было прописано и в старых правилах надлежащей аптечной практики (приказ Минздрава № 647н от 31.08.2016), пояснила она. Кроме того, это требование есть и в правилах отпуска лекарственных препаратов (приказ Минздрава № 100н от 07.03.2025).

Государственный контроль действительно осуществляется по обязательным требованиям, но после моратория плановые проверки вернулись только в отношении аптечных организаций, относящихся к высокой степени риска (те, которые реализуют препараты перечня ПКУ). В отношении остальных субъектов рынка плановый контроль отсутствует, добавила эксперт.

«Кроме того, давайте посмотрим, можно ли проверить по чек-листу в ходе плановой проверки, говорят ли фармацевтические работники о более низких ценах. Конечно, нет, — рассуждает Неволина. — Это можно сделать только в ходе контрольной закупки: она осуществляется по определенным требованиям — по согласованию с прокуратурой и по поручению, которое, как правило, выписывается в отношении определенных субъектов рынка по жалобе потребителей относительно конкретной аптеки».