Росздравнадзор ускорил внесение данных в реестр испытаний медизделий

Срок внесения данных о выдаче разрешений на проведение клинических испытаний медизделий сокращен с трех дней до одного дня. Согласно новому приказу Росздравнадзора, уведомление о начале исследований теперь можно подать через личный кабинет на портале Госуслуг.

Росздравнадзор утвердил Порядок ведения реестра выданных разрешений на проведение клинических испытаний медицинского изделия. Приказ № 4484 от 22.07.2025 опубликован на портале правовой информации.

Теперь записи вносятся в реестр:

в день принятия решения о выдаче разрешения на проведение клинического испытания медизделия (ранее этот срок составлял три дня);

в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня получения уведомления о начале испытания.