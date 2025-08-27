Поселку Кольцово продлили статус наукограда еще на 15 лет

Распоряжение правительства вступит в силу 1 января 2026 года.

Кольцово признан наукоградом в 2003 году указом президента Владимира Путина. Действие решения истекает 31 декабря 2025 года, однако в соответствии с законодательством статус присваивается на 15 лет и может быть продлен. Новое решение закрепляет особый статус поселка еще на полтора десятилетия.

Сохранение статуса наукограда обеспечивает Кольцово возможность привлекать средства для реализации проектов в сфере биомедицины, фармацевтики, высокотехнологичных производств и других направлений.

Ключевую роль в научной экосистеме Кольцово играет Государственный научный центр (ГНЦ) вирусологии и биотехнологии «Вектор». Так, в декабре 2024 года в «Векторе» заявили о разработке вакцины против ВИЧ. Ожидается, что препарат может образовывать широко нейтрализующие антитела, которые позволили бы формировать иммунный ответ против любого ВИЧ-вируса, попадающего в организм.

Помимо этого, в Кольцово расположен научно-производственный комплекс «Биотехнопарк», где работают предприятия, выпускающие медицинские препараты, инструменты и оборудование, а также ИТ-решения для здравоохранения. На его расширение в 2024 году было направлено 1,9 млрд рублей из средств инфраструктурных бюджетных кредитов. Вторая очередь комплекса создаст дополнительные условия для размещения предприятий биотехнологического и медицинского профилей, а также позволит привлечь новые инвестиционные проекты.

Также в наукограде Кольцово планируется ввод в эксплуатацию «Сибирского кольцевого источника фотонов» (СКИФ). Предполагается, что первые семь станций из 30 на нем будут введены в эксплуатацию в 2025 году.