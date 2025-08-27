Ущерб по делу экс-главы хабаровского Минздрава оценили в 1 млрд рублей

«По фактам злоупотребления должностными полномочиями, дачи и получения взяток, легализации имущества, добытого преступным путем, а также растраты бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных на закупку медицинского оборудования для нужд учреждений хабаровского здравоохранения, возбуждены уголовные дела в отношении 14 человек. Следствие продолжает устанавливать причастность других фигурантов к совершению преступлений коррупционной направленности, в том числе по делу назначен большой объем различных экспертиз», – цитирует ТАСС слова представителя правоохранительных органов.

Уточняется, что дела всех фигурантов, обвиняемых в коррупции при закупках медицинского оборудования для нужд медучреждений Хабаровского края и других российских регионов, объединили в одно производство. Сроком предварительного следствия установлена середина октября 2025 года.

По информации ТАСС, дело о хищении бюджетных средств возбудили еще 13 апреля 2023 года. Тогда фигурантами стали бывшие советницы экс-главы Минздрава Хабаровского края Татьяна Курносова и Елена Коровина.

Под арестом по обвинению в растрате находятся также бывший руководитель КГБУ «МИАЦ» Сергей Евсеев, учредитель московского АО «Мединвест» Сергей Пантюхин, генеральный директор ООО «Медэквипмент» Артем Манков, руководитель ООО «Архимед» Владимир Александров и предприниматель Денис Нестеров. Суд отправил в СИЗО и брянского бизнесмена Евгения Шавеко – его обвиняют в злоупотреблении полномочиями.

Под домашним арестом содержится бывший руководитель Дальневосточного центра лекарственного обеспечения Любовь Заморочко. Подписку о невыезде в качестве меры пресечения избрали для экс-главврача Николаевской ЦРБ Анжелы Кондаковой. Следователи полагают, что она якобы «формировала по указанию Бойченко закупки с нужными поставщиками по завышенным ценам». По предварительной информации, в деле есть еще пять фигурантов, среди которых бывший заместитель Кондаковой, а также неназванные сотрудники коммерческих организаций.

Басманный райсуд Москвы арестовал Юрия Бойченко 21 августа 2025 года. СМИ сообщали, что арест экс-министра связан расследованием уголовного дела в отношении бывшего зампреда правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова. Его арестовали в июле 2024 года. Изначально следователи сообщили о возбуждении дела в отношении нескольких должностных лиц Минздрава Хабаровского края и других фигурантов по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Имена предполагаемых фигурантов не раскрываются.

Позднее в одно производство объединили еще шесть уголовных дел, среди них возбужденное 15 августа 2023 года дело по предполагаемому факту дачи и получения взятки через посредника в особо крупном размере – по ч. 6 ст. 290 (получение взятки), ч. 5 ст. 291 (дача взятки), ч. 4 ст. 291 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Никонов свою вину не признает.

По данным СПАРК-Интерфакс, АО «Мединвест» зарегистрировано в Москве в 2017 году. Компания занимается оптовой торговлей фармацевтической продукцией. Бенефициаром и гендиректором является Сергей Пантюхин. Выручка АО в 2024 году составила 951,76 млн рублей, чистая прибыль – 29,75 млн рублей. В 2020 году «Мединвест» заключил с КГБУ «МИАЦ» три госконтракта на поставку медоборудования на 45 млн рублей.

ООО «Архимед» зарегистрировано в 2009 году в Архангельской области. Бенефициаром и гендиректором является Владимир Александров. Выручка в 2024 году составила 256,7 млн рублей, чистая прибыль – 71,6 млн рублей. В 2021 году компания заключила 11 госконтрактов с Дальневосточным центром лекарственного обеспечения на поставку медоборудования (рентгеновские системы) на 454 млн рублей.

Данных о юрлице ООО «Медэквипмент» в открытом доступе нет.