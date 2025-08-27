Утвержден стандарт оказания услуги по слухопротезированию детей-инвалидов

Стандарт распространяется на поставщиков, предоставляющих услугу по слухопротезированию детей-инвалидов в ходе комплексной реабилитации или абилитации по направлению «Протезно-ортопедическая помощь инвалидам». Форма оказания услуги – полустационарная, предусматривающая пребывание ребенка в условиях дневного стационара, притом что ряд мероприятий может проводиться в амбулаторном формате.

Согласно утвержденному стандарту, слухопротезирование оказывается детям-инвалидам, которые имеют в индивидуальной программе реабилитации (ИПРА) заключение о нуждаемости в такой процедуре. Услуга может оказываться как изолированно, так и в комплексе с услугами других основных направлений комплексной реабилитации и абилитации, в которых нуждается ребенок-инвалид из ЦРГ 3.2, 3.3, 12.9 и 12.11.

Поставщику необходимо иметь помещения, оборудованные для маломобильных групп населения, площадью не менее 16 кв. м каждое. Там должно быть установлено оборудование, приборы, аппаратура, измерительные инструменты, применяемые в процессе слухопротезирования. В штате организации необходимо обязательно иметь следующих специалистов – сурдолог-оториноларинголог, учитель-дефектолог и медицинская сестра. Также рекомендуется, чтобы в штате были невролог, инженер по ремонту сурдоакустической техники, специалист в области слухопротезирования (сурдоакустик, техник), медицинский логопед и медицинский психолог.

В перечень мероприятий, входящих в состав услуги, включена оценка состояния органа слуха и слуховой функции для определения показаний и противопоказаний к использованию слухопротезного комплекта (1–4 рабочих дня), а также подбор слухового аппарата (1 день), снятие слепков и изготовление ушных вкладышей (1–4 дня), настройка, контроль эксплуатации, валидация эффективности применения слухопротезного комплекта (1–6 дней), обучение его использованию (1-2 дня), сопровождение процесса в пользовании слуховым аппаратом (1–4 дня).

В примерный перечень необходимого реабилитационного оборудования (вспомогательных и технических средств абилитации), которым должна быть оснащена реабилитационная организация для оказания услуги, регулятор поместил систему для регистрации отоакустической эмиссии, камертон, оборудование для развития коммуникативных навыков у детей с нарушением слуха, систему поощрения для аудиометрии визуальным подкреплением и ряд другой техники.

Минтруд в июле 2025 года утвердил сразу два стандарта – оказания услуги по протезированию инвалидов, получивших травму, ранение, контузию или увечье в связи с боевыми действиями, а также по ортезированию инвалидов. Там также прописаны обязанности поставщиков таких услуг, перечень специалистов и требования к ним.