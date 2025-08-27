Производственная площадка «Биннофарм Групп» увеличила выпуск продукции на 24% в 2025 году

Завод «Биннофарм» в Зеленограде в первом полугодии 2025 года выпустил более 3 млн упаковок лекарственных препаратов, что на 24% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Значительную динамику показал экспортный сегмент завода «Биннофарм». За январь–июнь 2025 года было выпущено в 2,6 раза больше продукции, предназначенной для экспортных рынков, чем за первые шесть месяцев 2024 года. Ключевыми факторами для прироста стали: масштабирование выпуска препаратов для лечения хронических заболеваний дыхательных путей (в том числе аэрозольных лекарственных средств, АЛС), повышение загрузки производственных мощностей и выверенное планирование графиков выпуска.

«Мы продолжаем системную работу по увеличению выпуска препаратов, ориентируясь на устойчивый спрос как в России, так и за ее пределами, — говорит Анатолий Ягленко, корпоративный директор по производству «Биннофарм Групп». — Прирост объемов в первом полугодии — это результат внедрения новых технологических процессов и оптимизация существующих производственных линий. Системная работа над повышением эффективности производства позволила значительно повысить выход продукции и сократить производственный цикл».

Среди лидеров по объему выпуска — препараты для лечения респираторных заболеваний, иммуномоделирующие препараты, вакцина для профилактики гепатита В и гемостатическое средство для местного применения.

Производственная площадка «Биннофарм», расположенная в Зеленограде, входит в число крупнейших биофармацевтических комплексов полного цикла в России. Завод выпускает препараты разных терапевтических групп, в том числе жизненно важные лекарственные средства. По итогам 2024 года общий объем производства составил более 5 миллионов упаковок.

gxpnews