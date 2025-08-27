Администрация Трампа отзовет с американского рынка мРНК-вакцины от COVID-19

Администрация Дональда Трампа в ближайшие несколько месяцев отзовет с американского рынка мРНК-вакцины от COVID-19, сообщает портал Daily Beast.

«Это может произойти в несколько этапов, включая более глубокое изучение данных», — рассказал изданию кардиолог Асим Малхотра. Малхотра является ведущим советником скандальной лоббистской группы Make America Healthy Again, которая продвигает идеи министра здравоохранения США Роберт Кеннеди-младшего, известного противника вакцинации. Сам Малхотра также не раз заявлял, что вакцины опаснее вируса.

По словам собеседника Daily Beast, позицию Кеннеди разделяют «влиятельные» члены семьи президента Трампа. При этом как и сам Кеннеди, ни один из Трампов не имеет научной квалификации, отмечает издание. Малхотра отметил, что решение об изъятии вакцины с рынка США будет принято, даже если это вызовет «страх перед хаосом» и повлечет за собой серьезные юридические последствия.

В начале этого месяца стало известно, что Соединенные Штаты свернут программу поддержки разработок мРНК-вакцин. Речь идет о 22 проектах общей стоимостью $497 млн. По мнению Роберта Кеннеди-младшего, вакцины не «обеспечивают эффективной защиты от инфекций верхних дыхательных путей, таких как COVID-19 и грипп».

В России разрабатывают мРНК-вакцину от клещевого энцефалита, которая может стать эффективнее и дешевле аналогов, а также избавит от необходимости ревакцинации каждые три года. Разработкой платформы занимается Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.

gxpnews