FDA перешло на ежедневную публикацию данных о побочных эффектах лекарств

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) перешло на новую систему информирования о побочных эффектах лекарственных препаратов — данные теперь публикуются ежедневно. В FDA это называют «значительным шагом в модернизации инфраструктуры мониторинга безопасности» и «демонстрацией приверженности принципам максимальной прозрачности и защиты общественного здоровья в режиме реального времени».

«Отчетность о побочных эффектах должна быть быстрой, бесперебойной и прозрачной, — заявил комиссар FDA Марти Макари. — Людям, которые пользуются громоздкими государственными сайтами, не придется месяцами ждать публикации этой информации. Мы сокращаем период ожидания и продолжим оптимизировать процесс».

Ознакомиться с данными можно на общедоступной информационной панели FAERS. Это основная база FDA, где аккумулируется информация о побочных эффектах препаратов, ошибках в приеме лекарств и жалобах на качество, поступающая от специалистов здравоохранения, потребителей и производителей.

