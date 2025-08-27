Россия внедрит отечественную тест-систему для таргетной терапии рака груди

В России для подбора таргетной терапии при раке молочной железы (РМЖ) будут использовать тест-систему отечественной разработки. Технология создана Сеченовским университетом совместно с Центром молекулярной онкологии «ОнкоАтлас».

«Тест-система „Таргет РМЖ” позволяет выявлять мутации в генах, провоцирующие развитие наследственного рака молочной железы, и одновременно определять чувствительность к таргетным препаратам для назначения персонализированной терапии», — говорится в сообщении пресс-службы вуза.

Первый российский высокотехнологичный генетический тест нового поколения прошел клинические испытания и после получения регистрационного удостоверения Росздравнадзора будет применяться врачами-онкологами и специалистами лабораторий молекулярно-генетических исследований.

«Таргет РМЖ» позволяет определять мутации в образце опухоли, причем не только наследственные, но и приобретенные. «С помощью одного теста врач получит все ответы на вопросы о дальнейшей тактике лечения, сможет предсказывать потенциальную устойчивость опухоли и отказаться от схем, которые будут недостаточно эффективными», — отметила директор Института персонализированной онкологии Сеченовского университета Марина Секачева.

Новый тест определит чувствительность не только к существующим препаратам, но и к экспериментальной терапии и лекарствам, которые только появятся на рынке, дополнил директор «ОнкоАтласа» Владислав Милейко. «То есть когда в клиническую практику только будут внедрять новые противоопухолевые препараты, с помощью нашего теста уже можно будет определить, помогут они конкретному пациенту или нет», — подчеркнул он.

На базе Московского физико-технического института реализуют проект по разработке противоопухолевого препарата для лечения рака молочной железы. Как ожидается, препарат в виде таблетки появится через 3 года.

gxpnews