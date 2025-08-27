Москва за полгода увеличила производство лекарств на 7,2%

Фармацевтические компании в Москве за первые 6 месяцев 2025 года выпустили на 7,2% больше лекарственных препаратов, чем за аналогичный период прошлого года. Общая стоимость произведенных лекарств составила 37,1 млрд рублей. Об этом сообщает официальный интернет-портал правительства столицы.

«С января по июнь 2025-го компании произвели на 7,2% больше лекарственных препаратов, чем за аналогичный период прошлого года, в частности, почти 2,6 млн упаковок противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов, а также 2,6 млн упаковок препаратов для лечения органов дыхательной системы», — цитирует портал заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова. Подчеркивается, что производство препаратов для органов дыхательной системы выросло на 25,9%.

Более 300 московских предприятий, специализирующихся на лекарственных препаратах и медизделиях, с января по июнь выпустили лекарственных препаратов на сумму 37,1 млрд рублей, уточнил глава городского Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Отмечается, что медицинские предприятия Москвы модернизируют производство и расширяют ассортимент критически значимой продукции благодаря мерам поддержки. В частности, производителям лекарственных препаратов доступен инвесткредит по ставке 3% годовых от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства.

Объем производства лекарств в России в 2024 году вырос на 21,5%, до 800 млрд рублей, при этом доля отечественных препаратов превышает 64%.

