«ЭКОлаб» расширил производственные мощности в Подмосковье

Компания «ЭКОлаб» расширила производство в Подмосковье, открыв в Электрогорске еще один цех стоимостью 500 млн рублей, говорится в сообщении Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В рамках инвестпроекта компания „ЭКОлаб” ввела в эксплуатацию очередной производственный объект. Это уже шестой цех компании по производству лекарственных препаратов и медицинской продукции. Объем инвестиций в расширение фармацевтического производства составил почти 500 млн рублей», — рассказала глава ведомства Екатерина Зиновьева.

«ЭКОлаб» производит более 400 наименований продукции — диагностические препараты, иммуноферментные тест-системы, наборы для иммунологических и биохимических исследований, лекарственные препараты. Увеличение мощностей по выпуску последних позволит компании в два раза нарастить производство, в том числе препаратов в форме гелей и капсул. «В дальнейшем предприятие планирует продолжать увеличивать производство лекарственных средств, в том числе входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов», — отмечается в сообщении.

Ранее в этом месяце еще одна фармацевтическая компания — «Алтегра», резидент особой экономической зоны «Дубна», — открыла в Подмосковье производство бета-лактамных антибиотиков.

gxpnews