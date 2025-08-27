Китай увеличил экспорт фармпродукции в Россию

Поставки фармпродукции из Китая в Россию за семь месяцев выросли в деньгах на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в июле 2025 года объем поставок вырос в два раза по сравнению с июлем 2024 года.

Объем закупок фармацевтической продукции из Китая в Россию по итогам семи месяцев текущего года вырос на треть в денежном выражении — до 77,4 млн долл. Подсчетами, основанными на данных китайской статслужбы, поделились «РИА Новости».

В июле этого года Китай экспортировал в Россию фармпродукции на 15,9 млн долл. Это в 1,9 раза больше, чем в июле 2024 года, и на 41% больше, чем в июне. Россия оказалась на 17-м месте по этой категории продукции.

Большую часть импортированной фармпродукции в июле составили:

иммунологические продукты и препараты, сделанные из крови — 5,9 млн долл.;

гепарин и другие препараты животного происхождения — 4,4 млн долл.;

перевязочные материалы — почти 3 млн долл.;

медикаменты — 2,2 млн долл.;

медицинские аксессуары и прочая продукция — 476 тыс. долл.

Крупнейшими покупателями китайской фармпродукции по итогам июля стали:

США — 214,9 млн долл.;

Дания — 128,6 млн долл.;

Франция — 111,8 млн долл.;

Великобритания — 32,3 млн долл.;

Австралия — 32 млн долл.

Фото: freepik.com

Дина Коблова

pharmvestnik