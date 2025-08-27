Минздрав предложил создать комиссию по формированию перечня одурманивающих веществ

Согласно новелле, к одурманивающим веществам относятся химические вещества синтетического или естественного происхождения, смеси веществ, вызывающие состояние опьянения. Вместе с тем они не должны входить в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Члены комиссии, как указывается в проекте, будут выдвигать предложения по включению в список одурманивающих веществ новых позиций. Также им предстоит рассматривать информацию о совершении административных правонарушений и преступлений, связанных с поведением нарушителей или самих потерпевших, опьяненных употреблением подходящих под определение одурманивающих веществ компонентов.

Минздрав предлагает проводить заседания комиссии не чаще одного раза в полугодие.

Как указал разработчик в пояснительной записке к проекту постановления, правовой механизм формирования перечня одурманивающих веществ аналогичен уже существующему механизму формирования перечня потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения. Общественное обсуждение проекта продлится до 9 сентября 2025 года.

На данный момент в перечень одурманивающих веществ входит четыре позиции: закись азота, ксенон, смесь дифенгидрамина с этиловым спиртом и смесь доксиламина с этиловым спиртом. Список был учрежден в середине 2021 года после принятия № 472-ФЗ «Об ограничении оборота закиси азота в РФ». В начале августа 2025 года в закон были внесены корректировки, предоставившие Правительству РФ право формировать порядок изменения списка.

Необходимость разработать механизм обновления перечня одурманивающих веществ начали обсуждать в 2023 году в контексте законопроекта с поправками в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Документ предусматривает введение штрафов для водителей за употребление лекарств, вызывающих нарушение координации, заторможенность и другие факторы, увеличивающие риск ДТП. Проект, подготовленный МВД, был внесен в Госдуму еще в середине 2023 года после соответствующего требования Конституционного суда РФ. Инстанция в 2022 году выявила пробел в законодательстве: несмотря на то что управление автомобилем под воздействием препаратов, способных ухудшить реакцию водителя, является противоправным деянием, это не образует состава административного правонарушения.

В пояснительной записке к законопроекту с корректировками в КоАП МВД указало, что его принятие потребует доработки приказа Минздрава № 933н от 18 декабря 2015 года «О порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)» и перечня одурманивающих веществ. Проект принят Госдумой в конце мая 2025 года в первом чтении.