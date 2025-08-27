Экс-начальника 9-го ЛДЦ Минобороны обвинили в хищении 57 млн рублей при закупке медоборудования

Как следует из материалов дела, с которыми ознакомился Vademecum, уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено 31 марта 2025 года. Первоначально оно находилось в ведении ГСУ ГУ МВД России, однако затем было передано в ГВСУ СК РФ.

Уже 23 апреля 2025 года были задержаны как минимум трое фигурантов – Константин Кувшинов, Игорь Игнатов и Александр Хоцин. Тверской районный суд отправил Игнатова и Кувшинова под стражу, а Хоцину назначил домашний арест.

Уголовное дело касается поставок медоборудования в ЛДЦ, осуществленных в 2022 году ООО «Дельрус» и ООО «ТДА-Сервис» на общую сумму более 100 млн рублей. Следствие считает, что Игнатов и Хоцин вступили в преступный сговор с Кувшиновым с целью хищения бюджетных денежных средств. Путем завышения стоимости медоборудования они якобы совершили хищение более 57 млн рублей, которые распределили между собой. Контроль за исполнением контракта возлагался на Игнатова и Хоцина, как заявляют в ГВСУ, причем условия контракта исполнены не были, а государству был причинен значительный ущерб.

По делу арестован также предприниматель Владимир Богданов, о его роли не сообщается.

9-й ЛЦД Минобороны создан как поликлиническое отделение 2-го ЦВКГ МО СССР им. П.В. Мандрыка в ноябре 1946 года. В 1954 году он получил самостоятельность как 3-я Центральная поликлиника МО, а в 1995 году стал 9-м Лечебно-диагностическим центром МО РФ. Клиника имеет штатную численность более 2 тысяч врачей и вспомогательного медицинского персонала, расположена на Комсомольском проспекте в Москве, оказывает медпомощь военнослужащим, военным пенсионерам и членам их семей. Финансовые показатели медучреждения не раскрываются.

Названия компаний, фигурирующих в деле, совпадают с данными крупнейшего в России дистрибьютора оборудования ГК «Дельрус» и поставщика медизделий ООО «ТДА-Сервис». Выручка столичного юрлица ООО «Дельрус» в 2024 году составила 1,689 млрд рублей, убыток – 379,4 млн рублей. Выручка ООО «ТДА-Сервис» в 2024 году составила 1,893 млрд рублей, чистая прибыль – 74,8 млн рублей. Компания, по данным ЕГРЮЛ, была зарегистрирована в 2002 году в том же доме, в котором был зарегистрирован столичный филиал ООО «Дельрус».