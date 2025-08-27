Глава Альянса фармассоциаций: в России есть аналоги почти всем иностранным препаратам

В России есть альтернативы практически всем иностранным лекарственным препаратам и многие — дешевле, рассказала директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в пресс-центре Национальной службы новостей (НСН).

1 сентября вступает в силу административный регламент, который ужесточает требования к фармацевтам и провизорам, в частности, обязывает их информировать покупателей в аптеках о наличии более дешевых российских аналогов, говорится в сообщении.

Преснякова в связи с этим отметила, что политика лекарственного суверенитета в России успешно реализуется. «Практически в каждой группе препаратов есть российские дженерики. Отечественных альтернатив может не быть только в случае, если оригинальный препарат применяется в очень сложных клинических случаях и поэтому его тяжело воспроизвести», — сообщила эксперт.

По словам Пресняковой, покупатели часто волнуются, когда не могут найти привычную торговую марку, например, антибиотиков или препаратов против гипертонии. «Это не значит, что у нас их нет — есть другие, которые пришли им на смену. Очень много воспроизведено, и процесс продолжается — мы даже снизили цены на 330 веществ, потому что стали производить их в России», — заключила она.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября фармацевтов будут штрафовать на сумму до 200 тыс. рублей, если они не сообщат покупателям в аптеках о дешевых аналогах лекарств. Однако позже эту информацию опровергли.

