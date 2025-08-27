AstraZeneca за 5 лет выведет на китайский рынок 10 орфанных препаратов

Британский фармацевтический гигант AstraZeneca намерен в течение ближайших 5 лет вывести на китайский рынок 10 орфанных препаратов, сообщает Сhina Daily.

«У нас имеется надежный портфель из примерно 10 новых препаратов для лечения редких заболеваний или показаний к их применению, которые должны выйти на китайский рынок в течение следующих 5 лет», — рассказал изданию вице-президент AstraZeneca China Ху Ицин.

По его словам, КНР дала четкий сигнал о поддержке разработки инновационных препаратов, что воодушевило зарубежные фармацевтические компании и укрепило их стремление согласовать свои возможности в области НИОКР с мощной фармацевтической экосистемой Китая. «Теперь надеемся увидеть воплощение этого видения в конкретные меры, которые действительно помогут в наших усилиях», — заявил Ху Ицин.

Комментарии Ху прозвучали после того, как премьер Госсовета КНР Ли Цян призвал более активно применять высококачественные инновационные лекарственные средства, в том числе укреплять механизмы их поддержки, включая расширение программ скрининга редких заболеваний и страхового покрытия дорогостоящего лечения.

Расходы на медицинское страхование инновационных лекарств в Китае значительно растут, увеличиваясь на 40% в год. По данным Национального управления здравоохранения, в 2024 году эти траты в 3,9 раза превысили показатель 2020-го.

В марте AstraZeneca заявила о намерении вложить $2,5 млрд в научно-исследовательский центр в Пекине, второй в КНР после открытого в Шанхае в 2024 году и четвертый в мире после двух аналогичных в США и Европе. Генеральный директор компании Паскаль Сорио лично посетил китайскую столицу, чтобы объявить об инвестициях, а также о двух лицензионных соглашениях с местными компаниями и о создании с еще одной совместного предприятия для разработки вакцин.

AstraZeneca пытается возродить свой бизнес на втором по величине мировом рынке (на долю Китая пришлось около 12% выручки группы в прошлом году) после нескольких скандалов, включая арест исполнительного вице-президента по международным рынкам Леона Вана. В ноябре прошлого года он был задержан в КНР в рамках проверки, которую местные власти проводили в отношении сотрудников компании, подозреваемых в незаконном импорте препаратов из Гонконга и неправомерном сборе данных пациентов.

Как ранее сообщали GxP News, Китай в июле 2025 года импортировал фармпродукцию на $1,16 млрд, при этом тройку самых активных покупателей составили США ($214,9 млн), Дания ($128,6 млн) и Франция ($111,8 млн). Экспорт за 7 месяцев года составил $7,47 млрд.

gxpnews