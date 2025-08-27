Минздрав пополнил список фармакопейных образцов

Научный центр экспертизы средств медицинского применения Минздрава РФ объявил о выпуске трех новых типов фармакопейных стандартных образцов (ФСО) Государственной фармакопеи, тем самым доведя их общее количество до 423.

Реестр пополнили питофенона гидрохлорид в фасовке по 50 мг, месалазина примесь С 15 мг и месалазин 80 мг.

Таким образом, реестр по состоянию на 26 августа включает 423 типа ФСО: 273 химического происхождения, 83 — биологического, 7 — растительного, а также 30 — примесей, 6 — вспомогательных веществ, столько же — для проверки пригодности системы и 18 — для идентификации.

Стандартные образцы служат для контроля качества исследуемых лекарственных средств. О том, как и зачем в России создавался реестр фармакопейных стандартных образцов, GxP News рассказывали в этой статье.

gxpnews