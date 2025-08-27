НЦСО отмечает рост спроса на отечественное производство первичных стандартных образцов

За первую половину 2025 года со стороны фармпроизводителей кратно увеличилось количество заявок на первичные стандартные образцы (СО), разработанные отечественным производителем, об этом редакции GxP News сообщил генеральный директор Национального центра стандартных образцов (НЦСО) Андрей Берман.

Заявок за первую половину 2025 года поступило практически столько, сколько за весь 2024-й. Таким образом, спрос вырос в два раза. По словам гендиректора НЦСО, такая тенденция является признаком активного процесса импортозамещения. «Мы наблюдаем значительный рост заявок на разработку отечественных первичных стандартных образцов. Эта тенденция не только укрепляет позиции отечественного производства, но и способствует улучшению контроля качества нашей фармпродукции», — заявил Андрей Берман.

Постепенный отказ от импорта СО Европейской фармакопеи (ЕР) и Американской фармакопеи (USP) в том числе связан с курсом на реализацию утвержденной правительством стратегии развития фармацевтической промышленности «Фарма-2030».

При этом, как отмечает гендиректор НЦСО, заинтересованность в отечественных стандартных образцах выражают не только на внутреннем рынке, но и за рубежом. Так, уже прошло несколько встреч с иностранными партнерами по выходу стандартных образцов производства компании на рынки ЕАЭС и Латинской Америки.

Ранее мы сообщали о том, что на заседании Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) было принято решение о признании в странах СНГ в качестве межгосударственных стандартных образцов 53 национальных стандартных образцов РФ. Из них 42 разработаны НЦСО. Таким образом, общее число стандартных образцов, произведенных НЦСО и обладающих межгосударственным статусом, составило 73 наименования.

gxpnews