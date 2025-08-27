Назван самый покупаемый в России вид лекарственных препаратов

Нестероидные противоревматические препараты (НПВП) являются самой покупаемой категорией лекарственных средств на российском розничном рынке за 7 месяцев 2025 года. Объем продаж НПВП в отчетном периоде составил 53,6 млрд рублей (183 млн упаковок), или 5,1% российской фармрозницы, следует из отчета RNC Pharma.

«Данная группа — абсолютный лидер с точки зрения денежного объема потребления», — рассказали в аналитической компании, отметив, что продажи НПВП выросли на 16,3% за год, а натуральное потребление — на 8,4%.

Основной объем покупок в данной категории в отчетный период приходился на препараты с нимесулидом — 20,5%. С точки зрения натурального потребления в упаковках лидируют препараты ибупрофена с 28,5%.

В январе — июле в российском ретейле было представлено порядка 165 торговых марок НПВП от 136 компаний. Лидерство в группе продолжает удерживать бренд «Нурофен» компании «Рекитт Бенкизер» с 12,7% суммарного объема продаж. За 7 месяцев россияне потратили на покупку «Нурофена» почти 6,8 млрд рублей, на 18% больше, чем за тот же период 2024-го. На втором месте по-прежнему «Нимесил» от «Менарини» с 8,8% (рост продаж в рублях 12%). Замыкает первую тройку небрендированный препарат «Нимесулид» — в отчетный период выпускали 19 компаний, марка обеспечивала 5,4% стоимостных продаж (+17%). Далее расположился еще один небрендированный препарат «Ибупрофен» с 4,8% (+27%) и «Найз» от «Д-р Редди′с» с 4,5% (+6%).

В целом розничные продажи лекарственных препаратов в России в январе — июле 2025 года выросли на 16,4% в годовом отношении, составив 1,05 трлн рублей.

