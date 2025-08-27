В Якутии планируют назначать лекарства с учетом местной генетики

В Якутии намерены развивать фармакогенетику для более эффективного лечения пациентов, сообщает ЯСИА.

Фармакогенетика изучает генетические особенности и их влияние на ответ на лекарственные препараты. Эти особенности по-разному распространены в этнических группах, отметил выступивший на конференции «Оптимизация терапии через призму фармакогенетики» в Якутске завкафедрой клинической фармакологии и терапии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава, научный руководитель Центра геномных исследований Дмитрий Сычев.

По его словам, планируется заключить соглашение между Центром геномных исследований и Минздравом Якутии для проведения новых исследований и повышения квалификации врачей в сфере фармакогенетики. «Многие специалисты здравоохранения из республики уже стажировались в Москве, обучались фармакогенетическим методикам и технологиям… В Якутии есть все условия для внедрения этих технологий в академическую практику. Мы стремимся к тому, чтобы до назначения лечения исследовать особенность генетики пациента, чтобы подобрать подходящие препараты в нужной дозе», — рассказал Сычев.

Он назвал индивидуализацию примирения лекарственных препаратов мировым трендом и отметил, что такой подход позволит «повысить эффективность и безопасность лечения сердечно-сосудистых, психоневрологических, онкологических и других заболеваний», причем не только у взрослых, но и у детей.

Персонализация медицины и фармацевтики ставит перед медицинским сообществом серьезные вопросы, писали ранее GxP News. Стремительное развитие молекулярной биологии и генетики приводит к дилеммам, однозначного решения которых не существует. Как общество пытается справиться с вызовами со стороны науки, выясняли в этом материале.

gxpnews