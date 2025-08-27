Обзор аптечных продаж бета-адреноблокаторов по итогам I полугодия 2025 года

Бета-адреноблокаторы — одна из емких групп препаратов, применяемых для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. В зависимости от свойств бета-адреноблокаторы разделены на три поколения: неселективное, кардиоселективное, многофункциональное. Рассмотрим препараты, относящиеся к первому поколению — неселективному.

В конкурентную группу вошли препараты с фармакотерапевтической группой «Бета-адреноблокатор».

Лекарственные средства с такой фармакотерапевтической группой занимают вторую строчку по объему продаж в АТС-2 уровня «Бета-адреноблокаторы (C07)» (8% в упаковках и 4,5% в рублях).

В данную группу входят препараты со следующими активными ингредиентами в составе: пропранолол (27% в рублях), соталол (73%). Все препараты группы отпускаются в аптеках строго по рецепту врача, так как имеют большой перечень противопоказаний, особых указаний и побочных эффектов. Чаще всего курс приема таких препаратов длительный, поэтому пациент в последнее время все чаще обращается сначала к интернету в поисках более выгодной по цене позиции, а потом уже идет в аптеку. Такой сервис предлагают аптечные агрегаторы: «Ютека», «Эксперо.ру» и т. д.

В отличие от других групп препаратов, объем продаж ЛС с фармакотерапевтической группой «Бета-адреноблокатор» хоть и не имеет постоянно выраженной динамики, в целом растет, причем не только в рублях, но и в упаковках.

В I полугодии 2025 года препараты конкурентной группы отметились снижением на 15% в рублях и на 22% в упаковках после двукратного роста в 2024 году. По данным Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого компанией DSM Group, по результатам первых 6 месяцев аптеки отпустили 4,4 млн упаковок на сумму 490 млн рублей. Средневзвешенная стоимость упаковки составила 112 рублей.

Динамика объема продаж бета-адреноблокаторов

При этом ежегодно мы видим увеличение важности онлайн-канала. Так, доля бета-адреноблокаторов, заказанных онлайн, выросла с 5% в рублях в 2021 году до 14,4% в I полугодии 2025 года, в упаковках доля выросла с 5 до 9,9% за аналогичный период. Онлайн-бронирование позволяет аптеке реализовать препараты с большей стоимостью упаковки (в среднем 164 рубля за упаковку за первые 6 месяцев).

Несмотря на то что данная группа ограничена только двумя МНН, для производителей она остается привлекательной для выпуска препаратов. Сейчас в аптеках представлены лекарственные средства с МНН пропранолол от шести заводов, с МНН соталол — от пяти производителей. Некоторые компании реализуют по два МНН, поэтому в целом в производстве бета-адреноблокаторов участвуют девять компаний: три иностранных производителя и шесть отечественных.

Лидером среди отечественных производителей с 2021 года остается «ПФК Обновление» (Renewal). Причем прирост препаратов Renewal происходит как за счет прямых продаж, так и за счет онлайн-канала. За последние 4 года доля позиций, которые были сначала забронированы в интернете, в общем объеме продаж компании выросла с 4,2% в рублях в 2021 году до 8,6% в I полугодии 2025 года. «ПФК Обновление» предлагает потребителям линейку препаратов «Анаприлин Реневал» с различными дозировками и номером упаковки.

На втором месте по объему продаж среди отечественных компаний — «Авексима». А вот в онлайне у компании только третье место. У производителя основной объем продаж приходится на препараты с МНН соталол.

На третьем месте в аптечных продажах — «Канонфарма», а в онлайне она опередила компанию, которая расположена на втором месте в аптеках. Заметим, что у производителя максимальная доля в онлайне: 9,2%. Это связано с тем, что компания производит линейку «Соталол», которая имеет большую емкость в конкурентной группе.

Рейтинг отечественных производителей бета-адреноблокаторов по стоимостному объему, I полугодие 2025 г.

