AbbVie приобрела права на антидепрессант за 1,2 млрд долларов

Препарат сейчас проходит клинические испытания. В мае Gilgamesh представила результаты промежуточного анализа данных IIa фазы. Через 29 дней после введения двух инъекций у 94% из 40 участников наблюдалась ремиссия БДР. Их результат по шкале Монтгомери—Асберг (MADRS, используется для оценки выраженности депрессии) составил меньше десяти баллов (из всего 60) — значение, указывающее на минимальное проявление симптомов заболевания.

О БДР

Для этого расстройства характерны подавленное настроение, апатия и отсутствие желания заниматься чем-либо. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), депрессией страдают свыше 280 млн человек в мире. Примерно 30—40% из них современные антидепрессанты не помогают.

Новая стратегия Gilgamesh

После продажи bretisilocin компания планирует учредить дочернее предприятие Gilgamesh Pharma, которое продолжит работу над перспективным лекарством GM-1020 (blixeprodil) — антагонистом NMDA-рецепторов, тоже предназначенным для борьбы с депрессией. Это усовершенствованная формула кетамина с лучшей биодоступностью и без побочных эффектов. Его преимущество — более практичное применение, чем у назального Spravato (esketamine) от Johnson & Johnson, который разрешено применять только в медучреждениях под наблюдением врача.

Расширение портфеля AbbVie

В последнее время концерн активно пополняет линейку продукции новыми средствами для лечения психических и неврологических болезней. В прошлом году заключено партнерство с Gedeon Richter — венгерским производителем, чей препарат Vraylar (карипразин) используется для терапии шизофрении и биполярного расстройства (в том числе в России — продается под брендом «Реагила»). Также год назад AbbVie приобрела за 8,7 млрд долл. Cerevel Therapeutics, которая занимается созданием лекарств от шизофрении (недавно оказался хуже плацебо), болезни Паркинсона и депрессии.

Фото: abbvie.com