Упрощенный порядок декларирования ряда аптечных товаров продлили на год

Упрощенный порядок подтверждения соответствия ряда товаров аптечного ассортимента для детей продлили до 1 сентября 2026 года, постановление об этом приняло правительство. Речь идет о подгузниках, изделиях для ухода за детьми, зубных щетках и другой продукции.

Правительство продлило еще на год действие упрощенного порядка подтверждения соответствия ввозимой и выпускаемой в обращение продукции. Постановление № 1277 от 26.08.2025 подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Изменения внесли в Постановление Правительства РФ № 353 от 12.03.2022 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году».

До 1 сентября 2026 года продлевается действие перечня продукции с указанием кодов единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в отношении которой не применяются положения шестого пункта приложения № 18 к постановлению № 353.